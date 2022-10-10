Новый пакет санкций против России позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран – Bloomberg

Пакет санкций, принятый на прошлой неделе, включает в себя полномочия по составлению списка физических или юридических лиц, структур или организаций, которые способствуют обходу санкций ЕС. Им могут заморозить активы на территории Евросоюза, а также запретить въезд.
Меры могут касаться, например, тех, кто импортирует запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их подлинное происхождение, или экспортирует запрещенные товары в Россию.
Это также потенциально может позволить ЕС налагать санкции на европейских граждан, помогающих другим уклоняться от ограничений, отмечает Bloomberg.
Людям и компаниям, базирующимся в ЕС, вероятно, будет трудно вести бизнес с любым попавшим под санкции юридическим или физическим лицом. Это добавляет новому пакету сдерживающий элемент, пишет агентство.
Восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.
Несколько стран Европейского союза блокировали восьмой пакет санкций против России, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встало несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.