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Граничные цены на нефть и запрет импорта на €7 млрд. ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РФ

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Совет ЕС согласовал очередной пакет санкций против России
Совет ЕС согласовал очередной пакет санкций против России
Фото: EPA

Совет Европейского союза утвердил восьмой пакет санкций против России в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Новый санкционный пакет вводится в ответ "на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, в том числе путем незаконной аннексии украинской территории на основе фиктивных референдумов, а также в ответ на "мобилизацию дополнительных войск и создание ядерных угроз".

Ограничительные меры предусматривают внесение в санкционные списки лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, а также расширение санкционного режима, действовавшего в отношении оккупированного россиянами Крыма, Донецкой и Луганской областей, на части Херсонской и Запорожской областей, находящиеся под оккупацией РФ.

Также ЕС вводит дополнительные экспортные ограничения, "направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности".

"Это включает в себя запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, который используется на российских промышленных предприятиях, конкретных электронных компонентов, используемых в российском оружии, технических элементов, используемых в авиационном секторе, а также некоторых химических веществ. Также введен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Положением о борьбе против пыток", – заявили в Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС ввел новые ограничения на импорт товаров (готовой стали и полуфабрикатов из нее, машин, приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических изделий и незолотых ювелирных изделий) из РФ. По подсчетам комиссии, из-за новых санкций Россия потеряет до €7 млрд в год.

Восьмой пакет санкций также предусматривает установление граничных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам. 

"В то время как запрет ЕС на импорт российской сырой нефти по морю сохраняется, ценовой потолок позволит европейским операторам транспортировать российскую нефть в третьи страны при условии, что ее цена будет ниже заранее установленной граничной. Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет постоянных поставок", – отметили в ЕК.

Эта мера, надеются в Евросоюзе, поможет "справиться с инфляцией и сохранить стабильные затраты на энергию в то время, когда высокие затраты – особенно повышенные цены на топливо – вызывают большую озабоченность у всех европейцев. Ограничения для сырой нефти вступят в силу после принятия отдельного решения Советом ЕС с 5 декабря 2022 года, для нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 года.

Кроме того, восьмой санкционный пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых госпредприятий РФ, все операции с Российским морским регистром, обслуживание или хранение средств в криптовалюте, а также расширяет перечень услуг, которые европейским компаниям запрещено предоставлять российскому правительству (в него вошли IT-консалтинг, юридические консультации, архитектурные и инжиниринговые услуги).

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля США, ЕС и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включали поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Его детали представители стран ЕС согласовали 5 октября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России можно было усилить, и призывал сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

Издание Financial Times сообщало, что ограничение цен на российскую нефть, которое планируют ввести страны "Группы семи", поможет сэкономить до $160 млрд ежегодно 50 крупнейшим развивающимся рынкам.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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