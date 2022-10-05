В ОПУ потребовали отказа от каких-либо партнерств с РФ в атомной промышленности из-за ее попытки захвата ЗАЭС

Об этом 5 октября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции: санкций в отношении "Росатома", остановки строительства всех атомных объектов с участием России, отказа от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности", – написал Подоляк.
Спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 5, 2022
1. Санкцій щодо Росатома.
2. Зупинки будівництва всіх атомних об’єктів за участю Росії.
3. Відмови від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості.
В Генштабе ВСУ отметили 5 октября, что оккупанты угрозами заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта и подписывать контракты с "Росатомом".
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.