В ОПУ потребовали отказа от каких-либо партнерств с РФ в атомной промышленности из-за ее попытки захвата ЗАЭС

Об этом 5 октября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции: санкций в отношении "Росатома", остановки строительства всех атомных объектов с участием России, отказа от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности", – написал Подоляк.

Спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції:



1. Санкцій щодо Росатома.

2. Зупинки будівництва всіх атомних об’єктів за участю Росії.

3. Відмови від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 5, 2022

В Генштабе ВСУ отметили 5 октября, что оккупанты угрозами заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта и подписывать контракты с "Росатомом".