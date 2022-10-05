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Глава "Энергоатома" возглавил Запорожскую АЭС

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Петр Котин будет управлять ЗАЭС
Петр Котин будет управлять ЗАЭС
Скриншот: Енергоатом / Telegram

Президент компании-оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Об этом говорится в его обращении, опубликованном 5 октября в Telegram-канале "Энергоатома".

По словам Котина, администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", сказал он.

Петр Котин подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом атомной станции по согласованию с центральным офисом.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией.

Теги: Украина, Энергоатом, Запорожская АЭС, Петр Котин, ЗАЭС
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