Глава "Энергоатома" возглавил Запорожскую АЭС

По словам Котина, администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.
Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", сказал он.
Петр Котин подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом атомной станции по согласованию с центральным офисом.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией.