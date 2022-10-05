Глава "Энергоатома" возглавил Запорожскую АЭС

По словам Котина, администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", сказал он.

Петр Котин подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом атомной станции по согласованию с центральным офисом.