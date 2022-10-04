Мурашов, который был похищен россиянами, не будет руководить ЗАЭС, Гросси едет в Киев и Москву – МАГАТЭ

Об этом говорится в сообщении пресс-служба МАГАТЭ, опубликованном 4 сентября.
В агентстве заявили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддерживал связь "со всеми соответствующими органами власти" для освобождения Мурашова. Гендиректора ЗАЭС отпустили из российского плена 3 октября. В "Енергоатоме" публиковали его фото после освобождения из плена.
"Генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности станции, и его отсутствие на службе таким образом оказало немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности станции. МАГАТЭ понимает, что господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока неясно, кто заменит его на этом посту", – отметили в МАГАТЭ.
Гросси, как сказано в релизе, намерен в конце этой недели посетить Киев, а потом Москву для проведения консультаций о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Кроме того в МАГАТЭ сообщили, что 4 октября на ЗАЭС завершили ремонтные работы на охладительном пруду в районе пятого и шестого энергоблоков (он был поврежден в результате обстрелов 20 сентября). С 1 октября, по данным МАГАТЭ, обстрелов станции не было.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.
13 сентября МАГАТЭ сообщило, что инженеры ЗАЭС возобновили работу третьей линии электропередачи, питающей станцию. 17 сентября МАГАТЭ проинформировала, что ЗАЭС после ремонта снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети Украины.
15 сентября совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию ЗА