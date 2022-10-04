Мурашов, который был похищен россиянами, не будет руководить ЗАЭС, Гросси едет в Киев и Москву – МАГАТЭ

Об этом говорится в сообщении пресс-служба МАГАТЭ, опубликованном 4 сентября.

В агентстве заявили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддерживал связь "со всеми соответствующими органами власти" для освобождения Мурашова. Гендиректора ЗАЭС отпустили из российского плена 3 октября. В "Енергоатоме" публиковали его фото после освобождения из плена.

"Генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности станции, и его отсутствие на службе таким образом оказало немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности станции. МАГАТЭ понимает, что господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока неясно, кто заменит его на этом посту", – отметили в МАГАТЭ.

Гросси, как сказано в релизе, намерен в конце этой недели посетить Киев, а потом Москву для проведения консультаций о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Кроме того в МАГАТЭ сообщили, что 4 октября на ЗАЭС завершили ремонтные работы на охладительном пруду в районе пятого и шестого энергоблоков (он был поврежден в результате обстрелов 20 сентября). С 1 октября, по данным МАГАТЭ, обстрелов станции не было.