Оккупанты освободили гендиректора ЗАЭС Мурашова – глава МАГАТЭ

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора украинской Запорожской АЭС. Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", – написал Гросси.

Контекст:

О том, что российские оккупанты 30 сентября увезли Мурашова в неизвестном направлении, сообщил 1 октября глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин.

Оккупанты заявили МАГАТЭ, что Мурашов якобы был "временно задержан для ответов на вопросы", сообщало агентство Reuters.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.