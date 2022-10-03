ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты освободили гендиректора ЗАЭС Мурашова – глава МАГАТЭ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мурашова похитили 30 сентября
Мурашова похитили 30 сентября
Фото: Енергоатом / Telegram

Российские оккупанты освободили гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, которого они похитили 30 сентября. Об этом 3 октября сообщил в Twitter гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора украинской Запорожской АЭС. Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", – написал Гросси.

Контекст:

О том, что российские оккупанты 30 сентября увезли Мурашова в неизвестном направлении, сообщил 1 октября глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин.

Оккупанты заявили МАГАТЭ, что Мурашов якобы был "временно задержан для ответов на вопросы", сообщало агентство Reuters.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, оккупация, похищение, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, российские оккупанты, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке G
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Дорофеева без макияжа сделала селфи на кухне. Фото
Дорофеева без макияжа сделала селфи на кухне. Фото
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (38725)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (27283)
3
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (22458)
4
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (15151)
5
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13477)
6
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео (13136)
7
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (13130)
8
Потап заявил, что состоит в теробороне (12287)
 
 
 
 