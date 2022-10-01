Россия заявила МАГАТЭ, что гендиректор Запорожской АЭС "временно задержан" – Reuters

О том, что российские оккупанты увезли Мурашова в неизвестном направлении, сообщил сегодня глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин.

Reuters представители МАГАТЭ рассказали, что российские власти объяснили, что гендиректор ЗАЭС якобы был "временно задержан для ответа на вопросы".

Других подробностей в Международном агентстве по атомной энергии не озвучили.

В Twitter МАГАТЭ отмечается, что ее глава Рафаэль Гросси "в соответствии со своим мандатом в области ядерной безопасности активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.