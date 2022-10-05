Украина считает ничтожным указ Путина о "передаче" ЗАЭС России и призывает ввести санкции против "Росатома"

Украина ожидает, что гендиректор МАГАТЭ займет "четкую позицию" в ситуации с попыткой РФ взять под свое управление ЗАЭС Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении госпредприятия, опубликованном в Telegram 5 октября.

Путин, подписывая указ, ссылался на "закон" об аннексии части Запорожской области. В "Энергоатоме" напомнили, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными, то есть такими, что не влекут никаких юридических последствий указы главы Кремля, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди них есть указ Путина, касающийся попытки аннексии Запорожской области.

Ничтожными признаются и другие акты, которые были приняты, выданы или составлены в рамках реализации таких указов Путина, подчеркнули в "Энергоатоме".

"Запорожская АЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в "Энергоатоме", – добавили в госпредприятии.

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении в ответ на действия РФ призвало ввести санкции против российского "Росатома". В МИД тоже акцентировали внимание на ничтожности указа Путина и незаконности попытки РФ взять под свое управление ЗАЭС.

"Решительно осуждаем это преступление, которое еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС. Призываем все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия. Предлагаем Европейскому союзу, государствам "Группы семи" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", – говорится в заявлении МИД.

Министерство призвало страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией. Украина рассчитывает на "четкую позицию и инициативную роль" генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в этих вопросах.

"Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы по присвоению объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимости наказания. Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции. В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.