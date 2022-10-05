Украина считает ничтожным указ Путина о "передаче" ЗАЭС России и призывает ввести санкции против "Росатома"

Об этом говорится в заявлении госпредприятия, опубликованном в Telegram 5 октября.
Путин, подписывая указ, ссылался на "закон" об аннексии части Запорожской области. В "Энергоатоме" напомнили, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными, то есть такими, что не влекут никаких юридических последствий указы главы Кремля, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди них есть указ Путина, касающийся попытки аннексии Запорожской области.
Ничтожными признаются и другие акты, которые были приняты, выданы или составлены в рамках реализации таких указов Путина, подчеркнули в "Энергоатоме".
"Запорожская АЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в "Энергоатоме", – добавили в госпредприятии.
Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении в ответ на действия РФ призвало ввести санкции против российского "Росатома". В МИД тоже акцентировали внимание на ничтожности указа Путина и незаконности попытки РФ взять под свое управление ЗАЭС.
"Решительно осуждаем это преступление, которое еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС. Призываем все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия. Предлагаем Европейскому союзу, государствам "Группы семи" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", – говорится в заявлении МИД.
Министерство призвало страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией. Украина рассчитывает на "четкую позицию и инициативную роль" генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в этих вопросах.
"Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы по присвоению объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимости наказания. Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции. В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.