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Оккупанты угрозами заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта и подписывать контракты с "Росатомом" – Генштаб ВСУ

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РФ захватила ЗАЭС в марте
РФ захватила ЗАЭС в марте
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска оказывают давление на работников Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область). Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 5 октября.

"Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работники угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", – сообщили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Tiid6PiqnWtkeU8wNodzx6uYknqA5Cn2DgtRNtb2f67AuZFQvrjMHXdaxnUh4Jkul

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Запорожская область, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, давление, ЗАЭС
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