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Ограничение цен на российскую нефть сэкономит $160 млрд в год развивающимся странам – Financial Times

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Страны "Группы семи" хотят ввести ограничения на цены на российскую нефть
Страны "Группы семи" хотят ввести ограничения на цены на российскую нефть
Фото: depositphotos.com

Ограничение цен на российскую нефть, которое планируют ввести страны "Группы семи", поможет сэкономить до $160 млрд ежегодно 50 крупнейшим развивающимся рынкам. Об этом говорится в материале Financial Times, опубликованном 4 октября.

Выводы были получены из исследования vинистерства финансов, доступ к которым получило издание Financial Times. Без ограничений статью цитирует ресурс yahoo

Как сказано в материале, минфин США не уточнил, каким должен быть предельный уровень цен, чтобы получить миллиардные сбережения. Тем не менее в министерстве заверили, что ограничение принесет пользу США как нетто-экспортеру энергии, а также странам Европы и Азии. Там отметили, что выгоду получат даже Китай и Индия, которые и так покупали нефть по скидке.

Ожидается, что исследования минфина США передадут внешним партнерам в ближайшие недели.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 сентября представила восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины, в который вошло ограничение цен на российскую нефть.

4 октября в G7 заявили, что выработали три этапа ограничения цен на нефть.

Теги: США, санкции, нефть, ограничения, цена на нефть, минфин США
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