Страны ЕС хотят отсрочить ограничение цен на российскую нефть – Bloomberg

В ЕС пытаются достичь соглашения о введении потолка цен на российскую нефть Фото: EPA

Источники заявили, что Кипр и Венгрия входят в число стран, которые не согласились с предложением ввести ограничения. Санкции в ЕС требуют единогласия среди стран-членов.

Европейская комиссия встретилась в эти выходные с государствами-членами, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничений, пишет Bloomberg. Страны могут настаивать на заключении предварительной сделки перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.