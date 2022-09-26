Страны ЕС хотят отсрочить ограничение цен на российскую нефть – Bloomberg

Источники заявили, что Кипр и Венгрия входят в число стран, которые не согласились с предложением ввести ограничения. Санкции в ЕС требуют единогласия среди стран-членов.
Европейская комиссия встретилась в эти выходные с государствами-членами, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничений, пишет Bloomberg. Страны могут настаивать на заключении предварительной сделки перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
25 сентября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет включать ограничение на нефть.