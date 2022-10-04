В G7 выработали три этапа ограничения цен на нефть из России

Великобритания, Италия, Канада, Германия, Франция, США, Япония стремятся ограничить для Москвы получение средств, которые она использует для ведения войны в Украине.

Харрис сообщил, что первый этап будет касаться сырой нефти, второй – дизельного топлива, а третий – более дешевых нефтепродуктов, таких как нафта (продукт переработки, получаемый при перегонке нефти, известен также как лигроин или нефтяной спирт. – "ГОРДОН").

Санкции со стороны G7 и Европейского союза, который будет ограничивать цены в два этапа, должны начаться 5 декабря. Цена российской нефти, по которой будут ограничены продажи, пока не определена. При этом Харрис отметил, что она может быть достаточно высокой, чтобы сохранялась рентабельность добычи нефти для России.