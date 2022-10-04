В G7 выработали три этапа ограничения цен на нефть из России

Великобритания, Италия, Канада, Германия, Франция, США, Япония стремятся ограничить для Москвы получение средств, которые она использует для ведения войны в Украине.
Харрис сообщил, что первый этап будет касаться сырой нефти, второй – дизельного топлива, а третий – более дешевых нефтепродуктов, таких как нафта (продукт переработки, получаемый при перегонке нефти, известен также как лигроин или нефтяной спирт. – "ГОРДОН").
Санкции со стороны G7 и Европейского союза, который будет ограничивать цены в два этапа, должны начаться 5 декабря. Цена российской нефти, по которой будут ограничены продажи, пока не определена. При этом Харрис отметил, что она может быть достаточно высокой, чтобы сохранялась рентабельность добычи нефти для России.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть.
25 сентября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет включать ограничение на нефть.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 сентября представила восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины, в который вошло ограничение цен на российскую нефть.