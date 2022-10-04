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Процедура принятия восьмого пакета санкций начнется 4 октября – представитель Польши в ЕС

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Польский дипломат назвал новый санкционный пакет "очень хорошим"
Польский дипломат назвал новый санкционный пакет "очень хорошим"
Фото: Poland in the EU / Twitter

В Европейском союзе начинается официальная процедура согласования подготовленного Еврокомиссией восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, сообщает РАР.

По его словам, до 10.00 4 октября страны-участницы должны подтвердить, что проблемные положения, которые еще предстояло доработать, приняты.

"Во второй половине дня мы уже начинаем формальную процедуру принятия санкционного пакета", – сказал он.

По мнению Садося, представители ЕС настроены принять разработанный проект. Он назвал его "очень хорошим", особо отметив пункт о возможности применения санкций к тем, кто причастен к обходу ограничений.

Посол рассказал, что предварительные предложения Польши были гораздо более амбициозными, но итоговый документ – всегда результат консенсуса.

"Однако так происходит с каждым пакетом санкций. Важное время и важно сохранить единство, а также определенный уровень амбиций", – добавил он.

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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