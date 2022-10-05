Потолок цен на нефть и запрет импорта ряда товаров. Фон дер Ляйен рассказала детали о новых санкциях против РФ

По ее словам, первая часть касается списка физических и юридических лиц, который вскоре должен представить верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вторая часть санкций должна еще больше ограничить торговлю, тем самым изолировав экономику России. Поэтому ЕС вводит новые масштабные запреты на ввоз российских товаров.

"Это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит Россию дополнительных €7 млрд доходов. Мы также предлагаем расширить список товаров, которые больше нельзя экспортировать в Россию. Цель состоит в том, чтобы лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий. Например, сюда входят дополнительные авиационные или электронные компоненты и специальные химические вещества. Эти новые запреты на экспорт дополнительно ослабят экономическую базу России и ее способность к модернизации", – сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, предлагается наложить дополнительные запреты на предоставление европейских услуг в Россию и запрет для граждан ЕС заседать в руководящих органах российских государственных предприятий, чтобы Россия не извлекала выгоду из европейских знаний и опыта.

Агентство Bloomberg уточнило 5 октября, что продлевается запрет на импорт ряда категорий товаров, включая стальную продукцию, а также запрет на предоставление IT, инжиниринговых и юридических услуг российским организациям.

При этом некоторые страны были возмущены тем, что последний проект санкций ослабил некоторые из предложенных мер, в том числе исключил российскую алмазодобывающую компанию из списка санкций.

Третья часть санкций касается российской нефти, говорится в заявлении фон дер Ляйен. Россия использует прибыль от продажи ископаемого топлива для финансирования своей войны, отмечает глава Еврокомиссии. В ЕС уже договорились о запрете морских поставок российской сырой нефти в Европейский союз с 5 декабря. При этом некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти, но по низким ценам. Поэтому G7 согласилась ввести предельную цену на российскую нефть для третьих стран.

"Этот потолок цен на нефть, с одной стороны, поможет сократить доходы России, а с другой стороны, сохранит стабильность мировых энергетических рынков", – сказала глава Еврокомиссии.

Агентство Bloomberg добавляет, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, что соглашение о санкциях включает меры по смягчению воздействия ограничений на страны с крупной судоходной отраслью, такие как Греция, Кипр и Мальта.

Euronews сообщает, что послы ЕС обсуждали решение проблем Греции, Кипра и Мальты, чья судоходная отрасль играет ключевую роль в транспортировке российской нефти по всему миру. Эти страны опасаются, что их деловые возможности будут перехвачены такими странами, как Либерия, Панама или Маршалловы Острова.

Также "Большая семерка" намерена запретить своим страховым и судоходным компаниям оказывать услуги российским компаниям, которые продают нефть по цене, превышающей согласованный лимит. Коммерческие нефтяные танкеры нуждаются в страховке, чтобы покрыть расходы в случае форс-мажора. Страховщики из ЕС и Великобритании занимают доминирующее положение на этом рынке услуг, что затрудняет для российских судов поиск покрытия в других странах.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении отметила, что Запад наращивает усилия по пресечению обхода санкций. Поэтому в пакете добавляется еще одна категория, в которой можно будет перечислить лиц в случае обхода ими санкций.