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Глава МИД Литвы назвал слабыми новые санкции против РФ

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Габриэлюс Ландсбергис высказал свое мнение о восьмом пакете санкций
Габриэлюс Ландсбергис высказал свое мнение о восьмом пакете санкций
Фото: EPA

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что восьмой пакет санкций против РФ, который согласовали в Евросоюзе, имеет слишком много исключений. Об этом он сказал 5 октября в эфире радиостанции Žinių radijas, сообщает Delfi.

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – заявил Ландсбергис.

При этом он отмечает, что и такой пакет лучше, чем отсутствие новых санкций.

"Идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз. Слабо, но мы движемся вперед", – сказал он.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

Теги: Россия, Литва, санкции, Габриэлюс Ландсбергис, Европейский союз
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