Глава МИД Литвы назвал слабыми новые санкции против РФ

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – заявил Ландсбергис.

При этом он отмечает, что и такой пакет лучше, чем отсутствие новых санкций.

"Идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз. Слабо, но мы движемся вперед", – сказал он.