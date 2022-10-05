"Альфа-банк" и "Роснефтегаз". НАПК предложило включить в санкционные списки ЕС 379 руководителей и владельцев компаний РФ

НАПК проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на российские компании Фото: depositphotos.com

НАПК проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на компании и обнаружило, что на некоторых их руководителей и владельцев не наложены санкции. Поэтому агентство предложило включить в санкционные списки ЕС 379 руководителей, владельцев или учредителей таких компаний из РФ.

Среди них – руководство крупных промышленных предприятий, в том числе компаний военно-промышленного комплекса – компаний "Авангард", "Кронштадт", "КамАЗ", "Концерн "Калашников", концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

В списки предлагается включить руководство банков, в том числе "Альфа-банк", "Сбербанк", "Совкомбанк" и других, а также руководство стратегически важных предприятий России – "Российские железные дороги", алмазодобывающей компании "Алроса", "Аэрофлот" и других.

Также НАПК рекомендует включить в санкционные списки Великобритании компании, вовлеченные в стратегические секторы экономики России, – "Газпром нефть", "Роснефтегаз", "Новатэк", а также предприятия, принадлежащие близкому к президенту России Владимиру Путину предпринимателю Юрию Ковальчуку, олигархам Алексею Мордашову, Алишеру Усманову, Роману Абрамовичу и другим.