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"Альфа-банк" и "Роснефтегаз". НАПК предложило включить в санкционные списки ЕС 379 руководителей и владельцев компаний РФ

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НАПК проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на российские компании
НАПК проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на российские компании
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Министерство иностранных дел Украины пакет для синхронизации санкций, наложенных в Великобритании. Об этом НАПК сообщило 5 октября в Telegram.

НАПК проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на компании и обнаружило, что на некоторых их руководителей и владельцев не наложены санкции. Поэтому агентство предложило включить в санкционные списки ЕС 379 руководителей, владельцев или учредителей таких компаний из РФ.

Среди них – руководство крупных промышленных предприятий, в том числе компаний военно-промышленного комплекса – компаний "Авангард", "Кронштадт", "КамАЗ", "Концерн "Калашников", концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

В списки предлагается включить руководство банков, в том числе "Альфа-банк", "Сбербанк", "Совкомбанк" и других, а также руководство стратегически важных предприятий России – "Российские железные дороги", алмазодобывающей компании "Алроса", "Аэрофлот" и других.

Также НАПК рекомендует включить в санкционные списки Великобритании компании, вовлеченные в стратегические секторы экономики России, – "Газпром нефть", "Роснефтегаз", "Новатэк", а также предприятия, принадлежащие близкому к президенту России Владимиру Путину предпринимателю Юрию Ковальчуку, олигархам Алексею Мордашову, Алишеру Усманову, Роману Абрамовичу и другим.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

30 сентября МИД Великобритании объявило о новых санкционных ограничениях для России в ответ на аннексию РФ украинских территорий. В частности, Великобритания предотвратит доступ России к консультационным услугам в области IT, к сотрудничеству в архитектурных, инженерных, рекламных, аудиторских сферах

США также ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.

Теги: Газпром, Россия, Великобритания, санкции, Альфа-Банк, Аэрофлот, Роснефть, Сбербанк, Новатэк, Европейский союз, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, КамАЗ, ЕС
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