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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны ЕС утвердили детали восьмого пакета санкций против России – глава Еврокомиссии

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ЕС не признает аннексию украинских территорий, заявила глава ЕК
ЕС не признает аннексию украинских территорий, заявила глава ЕК
Фото: depositphotos.com

Страны Европейского союза одобрили позиции восьмого пакета санкций против России в ответ на аннексию захваченных украинских территорий. Об этом 5 октября в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", – написала фон дер Ляйен.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк отметил, что, одобрив все детали пакета санкций против России, послы ЕС запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10.00. Он добавил, что публикация о восьмом пакете санкций в европейском журнале будет 6 октября.

4 октября страны ЕС достигли соглашения о новом пакете санкций ЕС против России. Как сообщило Politico, проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель. Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий. 

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

Издание Financial Times сообщало, что ограничение цен на российскую нефть, которое планируют ввести страны "Группы семи", поможет сэкономить до $160 млрд ежегодно 50 крупнейшим развивающимся рынкам.

Теги: Украина, санкции, Еврокомиссия, агрессия, аннексия, Урсула фон дер Ляйен, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, Рикард Йозвяк, ЕС
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