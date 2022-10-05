Страны ЕС утвердили детали восьмого пакета санкций против России – глава Еврокомиссии

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", – написала фон дер Ляйен.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк отметил, что, одобрив все детали пакета санкций против России, послы ЕС запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10.00. Он добавил, что публикация о восьмом пакете санкций в европейском журнале будет 6 октября.

EU ambassadors have now approved all details of the #Russia sanctions package and a so-called written procedure launched that will finish at 10 tomorrow. so publication in the EU official journal some time tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 5, 2022

4 октября страны ЕС достигли соглашения о новом пакете санкций ЕС против России. Как сообщило Politico, проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель. Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий.