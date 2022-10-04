"Ограничения цен на нефть и въезд россиян в ЕС". В ОП рассказали, что хотят видеть в восьмом пакете санкций против РФ

Кроме того, идет обсуждение о введении запрета импорта из России ряда товаров, сказал он. Эти ограничения будут стоить РФ до €7 млрд, добавил представитель ОП.
По словам Жовквы, в санкционный пакет войдут ограничения против людей причастных к организации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, сказал он.
"Важно, чтобы Украина увидела в восьмом пакете такие санкции, как дальнейшее отключение банков России, в частности Газпромбанка, от системы SWIFT, запрет вхождения европейских судов в порты России и запрет на въезд для российских граждан, то есть отмена возможности въезда для большинства, если не всех граждан России в страны ЕС", – заявил заместитель руководителя ОП.
Сегодня в ЕС началась официальная процедура согласования подготовленного Еврокомиссией восьмого пакета санкций против России, заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.
Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.
Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.