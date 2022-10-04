"Ограничения цен на нефть и въезд россиян в ЕС". В ОП рассказали, что хотят видеть в восьмом пакете санкций против РФ

Кроме того, идет обсуждение о введении запрета импорта из России ряда товаров, сказал он. Эти ограничения будут стоить РФ до €7 млрд, добавил представитель ОП.

По словам Жовквы, в санкционный пакет войдут ограничения против людей причастных к организации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, сказал он.

"Важно, чтобы Украина увидела в восьмом пакете такие санкции, как дальнейшее отключение банков России, в частности Газпромбанка, от системы SWIFT, запрет вхождения европейских судов в порты России и запрет на въезд для российских граждан, то есть отмена возможности въезда для большинства, если не всех граждан России в страны ЕС", – заявил заместитель руководителя ОП.

Сегодня в ЕС началась официальная процедура согласования подготовленного Еврокомиссией восьмого пакета санкций против России, заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.