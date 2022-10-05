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Глава МИД Венгрии рассказал, на каких требованиях настояла его страна при утверждении новых санкций ЕС против России

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Сийярто: Нам удалось получить исключения для деятельности, связанной с атомной энергетикой
Сийярто: Нам удалось получить исключения для деятельности, связанной с атомной энергетикой
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в Facebook 5 октября, что в новом пакете санкций Евросоюза против России учтены требования его страны.

"В течение нескольких недель у нас в Брюсселе велись жесткие дискуссии, мы упорно боремся за то, чтобы Венгрия получила исключения из санкционных мер, которые нанесли бы ущерб венгерскому народу или поставили бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии", – заявил он.

Сийярто сообщил, что вечером 4 октября стране это "удалось".

"Мы добились исключения из механизма ограничения цен на нефть для трубопроводной транспортировки, поэтому безопасность поставок сырой нефти в Венгрию больше не находится под угрозой. Также нам удалось получить исключения для деятельности, связанной с атомной энергетикой, поэтому под исключения в Брюсселе попали не только услуги и продукты, необходимые для эксплуатации действующих АЭС, но и те, которые конкретно требуются для строительства новых реакторов. Таким образом, строительство [на АЭС "Пакш"] и поставки нефти в Венгрию в безопасности", – заявил политик.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0h2qKXFhTMuXHJdF3eLhKt12EsxRF2bkXierHoHjvazQ9jftSzoim9ELere12pn47l

4 октября послы ЕС достигли соглашения о новом пакете санкций ЕС против России. Как сообщило Politico, проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель. Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий. 

5 октября страны ЕС одобрили позиции восьмого пакета санкций против России.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

Издание Financial Times сообщало, что ограничение цен на российскую нефть, которое планируют ввести страны "Группы семи", поможет сэкономить до $160 млрд ежегодно 50 крупнейшим развивающимся рынкам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Венгрия, нефть, АЭС, война России против Украины, Евросоюз, Петер Сийярто
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