Глава МИД Венгрии рассказал, на каких требованиях настояла его страна при утверждении новых санкций ЕС против России

"В течение нескольких недель у нас в Брюсселе велись жесткие дискуссии, мы упорно боремся за то, чтобы Венгрия получила исключения из санкционных мер, которые нанесли бы ущерб венгерскому народу или поставили бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии", – заявил он.

Сийярто сообщил, что вечером 4 октября стране это "удалось".

"Мы добились исключения из механизма ограничения цен на нефть для трубопроводной транспортировки, поэтому безопасность поставок сырой нефти в Венгрию больше не находится под угрозой. Также нам удалось получить исключения для деятельности, связанной с атомной энергетикой, поэтому под исключения в Брюсселе попали не только услуги и продукты, необходимые для эксплуатации действующих АЭС, но и те, которые конкретно требуются для строительства новых реакторов. Таким образом, строительство [на АЭС "Пакш"] и поставки нефти в Венгрию в безопасности", – заявил политик.

4 октября послы ЕС достигли соглашения о новом пакете санкций ЕС против России. Как сообщило Politico, проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель. Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий.

5 октября страны ЕС одобрили позиции восьмого пакета санкций против России.