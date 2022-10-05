ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Есть олигархи, готовые выступить против Путина и выплатить пожертвования Украине, только распечатайте деньги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Чичваркин: Есть в России бизнесмены, готовые на большие пожертвования Украине только распечатайте деньги
Чичваркин: Есть в России бизнесмены, готовые на большие пожертвования Украине – только распечатайте деньги
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал, хотят ли российские олигархи договориться с Западом и свергнуть президента РФ Владимира Путина.

Журналистка спросила собеседника, хотят ли российские олигархи договориться с Западом и "сбросить своего хозяина, который постоянно их за веревочки дергает и не дает им стать самостоятельными фигурами"?

"Есть два вида очень состоятельных людей в России: которые деньги заработали благодаря Путину – ковальчуки, роттенберги, тимченки и прочие – и те, кто всю жизнь отбивались от Путина и заработали деньги вопреки Путину", – пояснил Чичваркин.

По его словам, те, кто отбивались от Путина, стараются найти возможность договориться с Западом.

"Они готовы на большие пожертвования Украине – только распечатайте деньги. Чуть ли не половину готовы отдать. Мы слухи все эти знаем", – отметил бизнесмен.

В отличие от них, сказал Чичваркин, деятели, разбогатевшие благодаря близости к властной верхушке России, чувствуют себя хорошо и ищут пути обойти санкции.

"Другая часть спокойно себе живет в Москве. Они договариваются с третьими и четвертыми странами, как вывозить свою продукцию, каким образом, через какую валюту получать за это деньги. Им абсолютно плевать – есть такие данные – и в этих условиях нужно постараться заработать", – сказал Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Кроме того, в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

4 октября постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось сообщил, что в Европейском союзе начинается официальная процедура согласования подготовленного Еврокомиссией восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, санкции, Москва, бизнес, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, деньги, олигархи, интервью, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (163887)
2
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (116971)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (109591)
4
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (93207)
5
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (87110)
6
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (85793)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (77860) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (58121)
 
 
 
 