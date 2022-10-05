Чичваркин: Есть олигархи, готовые выступить против Путина и выплатить пожертвования Украине, только распечатайте деньги

Чичваркин: Есть в России бизнесмены, готовые на большие пожертвования Украине – только распечатайте деньги Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналистка спросила собеседника, хотят ли российские олигархи договориться с Западом и "сбросить своего хозяина, который постоянно их за веревочки дергает и не дает им стать самостоятельными фигурами"?

"Есть два вида очень состоятельных людей в России: которые деньги заработали благодаря Путину – ковальчуки, роттенберги, тимченки и прочие – и те, кто всю жизнь отбивались от Путина и заработали деньги вопреки Путину", – пояснил Чичваркин.

По его словам, те, кто отбивались от Путина, стараются найти возможность договориться с Западом.

"Они готовы на большие пожертвования Украине – только распечатайте деньги. Чуть ли не половину готовы отдать. Мы слухи все эти знаем", – отметил бизнесмен.

В отличие от них, сказал Чичваркин, деятели, разбогатевшие благодаря близости к властной верхушке России, чувствуют себя хорошо и ищут пути обойти санкции.

"Другая часть спокойно себе живет в Москве. Они договариваются с третьими и четвертыми странами, как вывозить свою продукцию, каким образом, через какую валюту получать за это деньги. Им абсолютно плевать – есть такие данные – и в этих условиях нужно постараться заработать", – сказал Чичваркин.

ВИДЕО