Чичваркин: Есть олигархи, готовые выступить против Путина и выплатить пожертвования Украине, только распечатайте деньги

Журналистка спросила собеседника, хотят ли российские олигархи договориться с Западом и "сбросить своего хозяина, который постоянно их за веревочки дергает и не дает им стать самостоятельными фигурами"?
"Есть два вида очень состоятельных людей в России: которые деньги заработали благодаря Путину – ковальчуки, роттенберги, тимченки и прочие – и те, кто всю жизнь отбивались от Путина и заработали деньги вопреки Путину", – пояснил Чичваркин.
По его словам, те, кто отбивались от Путина, стараются найти возможность договориться с Западом.
"Они готовы на большие пожертвования Украине – только распечатайте деньги. Чуть ли не половину готовы отдать. Мы слухи все эти знаем", – отметил бизнесмен.
В отличие от них, сказал Чичваркин, деятели, разбогатевшие благодаря близости к властной верхушке России, чувствуют себя хорошо и ищут пути обойти санкции.
"Другая часть спокойно себе живет в Москве. Они договариваются с третьими и четвертыми странами, как вывозить свою продукцию, каким образом, через какую валюту получать за это деньги. Им абсолютно плевать – есть такие данные – и в этих условиях нужно постараться заработать", – сказал Чичваркин.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Кроме того, в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
4 октября постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось сообщил, что в Европейском союзе начинается официальная процедура согласования подготовленного Еврокомиссией восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.