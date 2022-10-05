Послы ЕС достигли соглашения о новых санкциях против РФ, включая ограничение цены на нефть – СМИ

"Послы ЕС наконец договорились о новых санкциях против России. Предельная цена на нефть включена", – написал он.
Позже журналист добавил, что санкции могут быть приняты 6 октября, а "некоторые мелкие детали" могут уточнить 5 октября.
could be on thursday as well as some small details still needs to be specified tomorrow https://t.co/gn2wQEFNZe— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2022
О достижении соглашения о новом пакете санкций ЕС против России сообщило также издание Politico со ссылкой на семерых дипломатов. Они на условиях анонимности отметили, что окончательный текст документа планируют одобрить 5 октября.
Проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель.
Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий. Он включает дополнительные меры против лиц, помогающих президенту России Владимиру Путину в военных действиях. Он также запрещает гражданам ЕС заседать в советах директоров российских государственных предприятий.
Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.
Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен, он призвал ЕС сильнее ударить по президенту РФ Владимиру Путину.
Издание Financial Times сообщало, что ограничение цен на российскую нефть, которое планируют ввести страны "Группы семи", поможет сэкономить до $160 млрд ежегодно 50 крупнейшим развивающимся рынкам.