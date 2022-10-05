Послы ЕС достигли соглашения о новых санкциях против РФ, включая ограничение цены на нефть – СМИ

"Послы ЕС наконец договорились о новых санкциях против России. Предельная цена на нефть включена", – написал он.

Позже журналист добавил, что санкции могут быть приняты 6 октября, а "некоторые мелкие детали" могут уточнить 5 октября.

could be on thursday as well as some small details still needs to be specified tomorrow https://t.co/gn2wQEFNZe — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2022

О достижении соглашения о новом пакете санкций ЕС против России сообщило также издание Politico со ссылкой на семерых дипломатов. Они на условиях анонимности отметили, что окончательный текст документа планируют одобрить 5 октября.

Проект предусматривает ограничение цен на российскую нефть, которое ранее одобрили страны "Большой семерки". Издание пишет, что пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения, хотя США предположили, что это произойдет в течение нескольких недель.

Кроме нефти, санкционный пакет также направлен на российскую сталелитейную промышленность и на лишение российских военных ключевых технологий. Он включает дополнительные меры против лиц, помогающих президенту России Владимиру Путину в военных действиях. Он также запрещает гражданам ЕС заседать в советах директоров российских государственных предприятий.