Новый пакет санкций предусматривает исключения в области ограничения цены на нефть – ЕС

В Евросоюзе заявили, что практика "потолка" цен не относится к тем случаям, когда это угрожает энергобезопасности конкретной страны или если поставка сырой нефти по трубопроводу из России прервана по независимым от страны-получателя причинам.
Кроме этих исключений, предельный лимит цен будут применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг, говорится в сообщении.
Также ЕС запретит предоставлять техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящих нефть РФ, цена которой была выше установленной.
"В случае, если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему запрещено оказывать услуги технического обслуживания, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках", – написано в документе.
Восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.
Несколько стран Европейского союза блокировали восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.