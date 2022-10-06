Новый пакет санкций предусматривает исключения в области ограничения цены на нефть – ЕС

В Евросоюзе заявили, что практика "потолка" цен не относится к тем случаям, когда это угрожает энергобезопасности конкретной страны или если поставка сырой нефти по трубопроводу из России прервана по независимым от страны-получателя причинам.

Кроме этих исключений, предельный лимит цен будут применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг, говорится в сообщении.

Также ЕС запретит предоставлять техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящих нефть РФ, цена которой была выше установленной.

"В случае, если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему запрещено оказывать услуги технического обслуживания, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках", – написано в документе.