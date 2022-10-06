СМИ назвали страны, которые блокировали восьмой пакет санкций ЕС против России

Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.
Hungary normally gets the blame (and rightly so) when it comes to watering down the EU's #Russia sanctions but for this package honorable mentions to * ! Budapest is truly learning from the best in Brussels. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2022
Восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление граничных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.