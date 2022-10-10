Жертвы ракетных атак: в Днепропетровской области четверо погибли, 19 ранены

По его словам, еще 19 местных жителей получили ранения.
Враг нанес серьезные разрушения объектам критической инфраструктуры, в одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии более 80 тыс. человек. Также повреждены жилые кварталы, остановки городского транспорта, говорится в сообщении.
Оккупанты направили на область более 10 ракет. Пять из них сбили силы противовоздушной обороны, отметил Резниченко.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого,
Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Помощник главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.