Жертвы ракетных атак: в Днепропетровской области четверо погибли, 19 ранены

Оккупанты направили на область более 10 ракет Фото: Валентин Резніченко / Telegram

По его словам, еще 19 местных жителей получили ранения.

Враг нанес серьезные разрушения объектам критической инфраструктуры, в одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии более 80 тыс. человек. Также повреждены жилые кварталы, остановки городского транспорта, говорится в сообщении.

Оккупанты направили на область более 10 ракет. Пять из них сбили силы противовоздушной обороны, отметил Резниченко.