Ракетные удары 10 октября: количество жертв и пострадавших растет

По его словам, от попадания ракеты в районе столичного бульвара Шевченко погиб один из руководителей киберполиции Украины Юрий Заскока. Полицейский в момент удара ехал на работу.

Ранее помощник главы Национальной полиции Марьяна Рева сообщала о том, что в результате обстрелов городов Украины погибли 10 человек и около 60 ранены.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко также назвал последние данные о жертвах и пострадавших. По его информации, в области погибли четыре человека, еще 19 пострадали.