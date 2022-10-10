Ракетные удары 10 октября: количество жертв и пострадавших растет

По его словам, от попадания ракеты в районе столичного бульвара Шевченко погиб один из руководителей киберполиции Украины Юрий Заскока. Полицейский в момент удара ехал на работу.
Ранее помощник главы Национальной полиции Марьяна Рева сообщала о том, что в результате обстрелов городов Украины погибли 10 человек и около 60 ранены.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко также назвал последние данные о жертвах и пострадавших. По его информации, в области погибли четыре человека, еще 19 пострадали.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого,
Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.