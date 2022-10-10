Антон Геращенко: Обстрел Украины никоим образом не повлияет на ситуацию на фронте и на наше наступление. Мы будем только злее бить врага

Геращенко: Были попытки россиян попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали Фото: mvs.gov.ua

"Действия, которые предпринимает [президент РФ Владимир] Путин, никоим образом не повлияют на ситуацию на фронте, на наше наступление. Наши герои будут только злее бить врага", – считает Геращенко.

Он сказал, что оккупанты по приказу Путина выпустили по Украине более 100 ракет (позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что РФ использовала 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, украинская армия уничтожила 56 целей).

"Было выпущено более 100 ракет разных типов – и с наземных [пусковых установок], и с морских, и воздушного базирования – по территории Украины. Удары наносились по жилым кварталам наших городов, были попытки попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали", – сообщил Геращенко.

Он высказал мнение, что такой массированный удар по Украине сегодня не повторится.

"На сегодняшний момент количество ракет так или иначе является конечным. Ракеты типа "Калибр" или "Искандер" надо изготавливать восемь – десять месяцев. Думаю, что Путин сейчас расходует почти остатки своего потенциала, не нанося при этом серьезного, существенного ущерба по возможностям Украины сопротивляться", – сказал советник главы МВД.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что у России исчерпываются ракеты, которые она может запускать по Украине (на конец августа, по информации украинской военной разведки, у России оставалось не более 45% ракет, которыми она располагала до широкомасштабного вторжения в Украину).

"Исчерпывается ли количество ракет? Оно в любом случае ограничено. Оно не может быть бесконечным. У [нацистского диктатора Адольфа] Гитлера тоже было ограниченное количество ракет, которыми он бил по Британии... Это очевидный факт. Бесконечных ресурсов нет ни у кого", – ответил Геращенко.

Он напомнил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в ряде регионов возможны перебои с электроснабжением.

"В некоторых городах могут быть веерные отключения электроэнергии. Это естественно. Наши энергетики сейчас разгружают энергосистему, пока они ремонтируют ее. Там, где есть электричество, имеет смысл сделать запасы воды, – посоветовал советник министра. – Что [еще] нужно делать? Нужно следовать призывам военных и гражданских администраций: если идет воздушная тревога, то находиться в укрытиях. Думаю, что сегодня многие киевляне, многие жители областных центров примут решение выехать за город. Это разумное, взвешенное [решение]... Но, повторю, это не катастрофический удар, это не ядерный удар. Поэтому никакого особого результата Путин не добьется. Мы будем только злее бить врага".

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