ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Обстрел Украины никоим образом не повлияет на ситуацию на фронте и на наше наступление. Мы будем только злее бить врага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Геращенко: Были попытки россиян попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали
Геращенко: Были попытки россиян попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали
Фото: mvs.gov.ua

Массированный обстрел гражданской и критической инфраструктуры Украины, совершенный российскими оккупантами 10 октября, никак не повлияет на наступление Вооруженных сил Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Действия, которые предпринимает [президент РФ Владимир] Путин, никоим образом не повлияют на ситуацию на фронте, на наше наступление. Наши герои будут только злее бить врага", – считает Геращенко. 

Он сказал, что оккупанты по приказу Путина выпустили по Украине более 100 ракет (позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что РФ использовала 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, украинская армия уничтожила 56 целей). 

"Было выпущено более 100 ракет разных типов – и с наземных [пусковых установок], и с морских, и воздушного базирования – по территории Украины. Удары наносились по жилым кварталам наших городов, были попытки попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали", – сообщил Геращенко. 

Он высказал мнение, что такой массированный удар по Украине сегодня не повторится. 

"На сегодняшний момент количество ракет так или иначе является конечным. Ракеты типа "Калибр" или "Искандер" надо изготавливать восемь – десять месяцев. Думаю, что Путин сейчас расходует почти остатки своего потенциала, не нанося при этом серьезного, существенного ущерба по возможностям Украины сопротивляться", – сказал советник главы МВД. 

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что у России исчерпываются ракеты, которые она может запускать по Украине (на конец августа, по информации украинской военной разведки, у России оставалось не более 45% ракет, которыми она располагала до широкомасштабного вторжения в Украину).

"Исчерпывается ли количество ракет? Оно в любом случае ограничено. Оно не может быть бесконечным. У [нацистского диктатора Адольфа] Гитлера тоже было ограниченное количество ракет, которыми он бил по Британии... Это очевидный факт. Бесконечных ресурсов нет ни у кого", – ответил Геращенко.

Он напомнил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в ряде регионов возможны перебои с электроснабжением

"В некоторых городах могут быть веерные отключения электроэнергии. Это естественно. Наши энергетики сейчас разгружают энергосистему, пока они ремонтируют ее. Там, где есть электричество, имеет смысл сделать запасы воды, – посоветовал советник министра. – Что [еще] нужно делать? Нужно следовать призывам военных и гражданских администраций: если идет воздушная тревога, то находиться в укрытиях. Думаю, что сегодня многие киевляне, многие жители областных центров примут решение выехать за город. Это разумное, взвешенное [решение]... Но, повторю, это не катастрофический удар, это не ядерный удар. Поэтому никакого особого результата Путин не добьется. Мы будем только злее бить врага". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, КиевскойЗапорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Национальной полиции, известно об 11 погибших и 87 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносила массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяла ударные беспилотники. 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Антон Геращенко, электроэнергия, беспилотники, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, ракеты, веерные отключения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (412577)
2
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью (26145)
3
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме (19124)
4
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (18383)
5
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (18201)
6
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (10755)
7
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (8400)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (8167)
 
 
 
 