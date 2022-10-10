В результате ракетного удара по Украине погибло 14 человек, остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов – ГСЧС

"В результате ракетных обстрелов по состоянию на 21.00 остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях", – сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

По состоянию на 16.00 10 октября было известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.