В результате ракетного удара по Украине погибло 14 человек, остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов – ГСЧС

"В результате ракетных обстрелов по состоянию на 21.00 остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях", – сказано в сообщении.
Спасатели добавили, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.
По состоянию на 16.00 10 октября было известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.