Зеленский о ракетах из России: Украину невозможно запугать. Сделаем поле боя еще болезненнее для врага

Зеленский: Оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, прибегают к террору Фото: president.gov.ua

Обращение Зеленский записал в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко, в месте, куда в понедельник прилетела одна из российских ракет.

"Киев видел разных чужаков. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять. Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Украина делает все для усиления своих Вооруженных сил.

"Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", – заявил Зеленский.

Он считает, что российская армия специально нанесла ракетные удары именно в утренний час пик.

"Это характерная тактика террористов. Они хотели нагнать больше страха и задеть больше людей. Они зацепили. Они зацепили весь мир", – объяснил Зеленский.

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