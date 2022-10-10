Зеленский о ракетах из России: Украину невозможно запугать. Сделаем поле боя еще болезненнее для врага

Обращение Зеленский записал в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко, в месте, куда в понедельник прилетела одна из российских ракет.
"Киев видел разных чужаков. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять. Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что Украина делает все для усиления своих Вооруженных сил.
"Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", – заявил Зеленский.
Он считает, что российская армия специально нанесла ракетные удары именно в утренний час пик.
"Это характерная тактика террористов. Они хотели нагнать больше страха и задеть больше людей. Они зацепили. Они зацепили весь мир", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице.
В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.