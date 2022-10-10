Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании закрытие украинского неба

10 октября в ходе массированной атаки по украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника Фото: EPA

"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", – написал Зеленский.

Запуск Россией ракет по гражданской инфраструктуре Украины – демонстрация "слабости президента РФ Владимира Путина, а не смелости", отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter.

"Сегодня утром я общался с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой, чтобы подкрепить постоянную моральную и практическую поддержку Украины со стороны Великобритании", – написал он.

Сегодня в ходе массированной атаки по украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – "камикадзе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)