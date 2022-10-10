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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании закрытие украинского неба

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10 октября в ходе массированной атаки по украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника
10 октября в ходе массированной атаки по украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом он сообщил в Telegram.

"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", – написал Зеленский.

Запуск Россией ракет по гражданской инфраструктуре Украины – демонстрация "слабости президента РФ Владимира Путина, а не смелости", отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter.

"Сегодня утром я общался с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой, чтобы подкрепить постоянную моральную и практическую поддержку Украины со стороны Великобритании", – написал он.

Сегодня в ходе массированной атаки по украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – "камикадзе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Теги: Великобритания, МИД Украины, Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Лиз Трасс, Джеймс Клеверли
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