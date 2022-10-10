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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти весь Львов остался без света, трамваи и троллейбусы не ходят

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Во Львове остановился электротранспорт
Во Львове остановился электротранспорт
Фото: pixabay.com

В результате ракетных ударов 10 октября около 90% Львова остается без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют. Также есть проблемы с водой, сообщает Львовский городской совет в Facebook.

В городе увеличили количество автобусов на маршрутах. Также сообщается, что более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода. Отмечается, что есть сложности и с сотовой связью, власть решает проблему совместно с мобильными операторами.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, РовноНиколаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, вследствие вражеских атак в Украине погибли минимум 11 человек, 87 получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Львов, транспорт, электричество, водоснабжение, электроэнергия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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