Почти весь Львов остался без света, трамваи и троллейбусы не ходят

В городе увеличили количество автобусов на маршрутах. Также сообщается, что более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики.
Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода. Отмечается, что есть сложности и с сотовой связью, власть решает проблему совместно с мобильными операторами.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, вследствие вражеских атак в Украине погибли минимум 11 человек, 87 получили ранения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.