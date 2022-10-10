Почти весь Львов остался без света, трамваи и троллейбусы не ходят

В городе увеличили количество автобусов на маршрутах. Также сообщается, что более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода. Отмечается, что есть сложности и с сотовой связью, власть решает проблему совместно с мобильными операторами.