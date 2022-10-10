Веерные отключения электричества будут в четырех областях Украины – Шмыгаль

"Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов. По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", – сообщил премьер.
Он также призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечернее время в ближайшие несколько дней. С таким призывом выступал и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
Шмыгаль сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, вследствие вражеских атак в Украине погибли минимум 11 человек, 87 получили ранения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.