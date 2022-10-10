Веерные отключения электричества будут в четырех областях Украины – Шмыгаль

"Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов. По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", – сообщил премьер.

Он также призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечернее время в ближайшие несколько дней. С таким призывом выступал и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Шмыгаль сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве.