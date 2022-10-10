Президент Литвы призвал дать больше оружия Украине

"Российской жестокости нет предела. Киев и другие украинские города снова подверглись обстрелам российской армии. Они нацелены на центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государственный терроризм в чистом виде", – заявил он.

Науседа считает, что Украине нужно больше оружия, чтобы "победить это зло".