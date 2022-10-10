Президент Литвы призвал дать больше оружия Украине

"Российской жестокости нет предела. Киев и другие украинские города снова подверглись обстрелам российской армии. Они нацелены на центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государственный терроризм в чистом виде", – заявил он.
Науседа считает, что Украине нужно больше оружия, чтобы "победить это зло".
Russian brutality has no limits.— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) October 10, 2022
Kyiv& other Ukrainian cities were shelled by Russian army again. They are aiming at city centers, residential buildings, roads in rush hour.
This is state sponsored terrorism in its pure sense.
More weapons to * to win over this evil!
* AFP pic.twitter.com/4cqG38aOsj
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Помощник главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.