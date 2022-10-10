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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У российской армии нет достижений на поле боя, она применяет тактику террора против гражданских – Генштаб ВСУ

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Пострадало более 20 городов, отметили в Генштабе ВСУ
Пострадало более 20 городов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре боле чем 20 украинских городов с целью террора в отношении мирного населения. Об этом проинформировал 10 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник "в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам".

"В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадали инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, для ударов по гражданским объектам оккупанты использовали крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

"Было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и далее", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mmPcWAwUKHvEhfiyvBM8naa26hnCt6UjLjNzm4A1VgA1gKEbtdgkvCrjGoak1TUkl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты
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