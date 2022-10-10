У российской армии нет достижений на поле боя, она применяет тактику террора против гражданских – Генштаб ВСУ

Пострадало более 20 городов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ДСНС України / Telegram

"Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник "в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам".

"В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадали инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, для ударов по гражданским объектам оккупанты использовали крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

"Было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и далее", – подчеркнули в ВСУ.

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