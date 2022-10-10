Кличко показал пешеходный мост в центре Киева после обстрела оккупантов. Видео

На видео Кличко показывает разрушенные стеклянные огражения, а также обломок, предположительно, ракеты и большую воронку на склоне под мостом. На самом мосту уже работают коммунальные службы.
Мэр пообещал, что все разрушенное будет восстановлено. "Наш пешеходный мост залечит раны", – написал он.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.