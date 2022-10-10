Кличко показал пешеходный мост в центре Киева после обстрела оккупантов. Видео

На видео Кличко показывает разрушенные стеклянные огражения, а также обломок, предположительно, ракеты и большую воронку на склоне под мостом. На самом мосту уже работают коммунальные службы.

Мэр пообещал, что все разрушенное будет восстановлено. "Наш пешеходный мост залечит раны", – написал он.