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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко показал пешеходный мост в центре Киева после обстрела оккупантов. Видео

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Мэр прошелся по пешеходному мосту, пострадавшему от ракетного удара
Мэр прошелся по пешеходному мосту, пострадавшему от ракетного удара
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко прошелся по пешеходному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов после его повреждения в результате ракетного удара 10 октября. Видео он опубликовал в Facebook.

На видео Кличко показывает разрушенные стеклянные огражения, а также обломок, предположительно, ракеты и большую воронку на склоне под мостом. На самом мосту уже работают коммунальные службы.

Мэр пообещал, что все разрушенное будет восстановлено. "Наш пешеходный мост залечит раны", – написал он.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1156988711865333/

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и побив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял. Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.
Теги: Киев, Виталий Кличко, мост, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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