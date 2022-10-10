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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели потушили пожар на Бурштынской ТЭС. Россияне выпустили по ней четыре ракеты – ОВА

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Бурштынская ТЭС стала одним из инфраструктурных объектов, по которым нанесли ракетный удар российские оккупанты 10 октября
Бурштынская ТЭС стала одним из инфраструктурных объектов, по которым нанесли ракетный удар российские оккупанты 10 октября
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на Бурштынской ТЭС после ракетного удара российских оккупантов по Ивано-Франковской области. Об этом сообщила 10 октября в Facebook глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован", – написала она.

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/pfbid0L9hLq5XSn1wx2JqDzrXH2wjyQ6qmccu5DpxPgy4EeeArbjgENEWorpN8fSxzPdvcl

Ранее Онищук в видеообращении, обнародованном в Facebook, сообщила, что в открытое распределительное устройство ТЭС попали четыре ракеты российских войск, обошлось без пострадавших. Одну ракету над областью сбили украинские силы ПВО.

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/videos/631516068690786/

Ивано-Франковская область оказалась в числе регионов Украины, которые 10 октября подверглись массовой ракетной атаке российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.  

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов – КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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