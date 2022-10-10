Спасатели потушили пожар на Бурштынской ТЭС. Россияне выпустили по ней четыре ракеты – ОВА

"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован", – написала она.

Ранее Онищук в видеообращении, обнародованном в Facebook, сообщила, что в открытое распределительное устройство ТЭС попали четыре ракеты российских войск, обошлось без пострадавших. Одну ракету над областью сбили украинские силы ПВО.

Ивано-Франковская область оказалась в числе регионов Украины, которые 10 октября подверглись массовой ракетной атаке российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.