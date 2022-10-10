В районе Кременчуга ПВО сбила две российские ракеты, есть пострадавшие – глава обладминистрации

Речь идет о новом обстреле украинской территории со стороны российской армии, он произошел после обеда. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
"Две ракеты были сбиты в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Предоставляется вся необходимая помощь", – написал Лунин.
Через несколько минут глава обладминистрации предупредил, что ПВО работает опять, и призвал граждан оставаться в укрытиях.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил, что "в результате уничтожения вражеской цели обломки упали во дворах в нескольких районах".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 октября средства ПВО тоже сбивали российские ракеты.
10 октября Россия нанесла массированный удар по десяткам гражданских объектов в Украине.
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами 10 октября коснулся городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.
По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.