В районе Кременчуга ПВО сбила две российские ракеты, есть пострадавшие – глава обладминистрации

Лунин отметил, что люди пострадали в результате падения обломков ракеты Фото: Дмитро Лунін / Facebook

Речь идет о новом обстреле украинской территории со стороны российской армии, он произошел после обеда. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Две ракеты были сбиты в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Предоставляется вся необходимая помощь", – написал Лунин.

Через несколько минут глава обладминистрации предупредил, что ПВО работает опять, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил, что "в результате уничтожения вражеской цели обломки упали во дворах в нескольких районах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 октября средства ПВО тоже сбивали российские ракеты.

10 октября Россия нанесла массированный удар по десяткам гражданских объектов в Украине.