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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чубаров о ракетных ударах России: Агония мрази, бункерная крыса теперь на пути к издыханию

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Чубаров сравнил обстрелы оккупантами с предсмертными хрипами
Чубаров сравнил обстрелы оккупантами с предсмертными хрипами
Фото: krymr.com

Массированный ракетный удар российских оккупантов по гражданским объектам в Украине – агония режима президента России Владимира Путина, заявил 10 октября в Fаcebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Массовые ракетные обстрелы и бомбардировки по всей Украине, осуществляемые х...йлом, – не что иное, как агония мрази, практически предсмертные хрипы, которые могут продолжаться чуть больше, чем следовало бы. Но уж точно бункерная крыса (так обычно называют Путина, как и "х...йлом". – "ГОРДОН") теперь на пути к издыханию", – написал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами 10 октября коснулся городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Меджлис, война, Кремль, Рефат Чубаров, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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