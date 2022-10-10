Чубаров о ракетных ударах России: Агония мрази, бункерная крыса теперь на пути к издыханию

"Массовые ракетные обстрелы и бомбардировки по всей Украине, осуществляемые х...йлом, – не что иное, как агония мрази, практически предсмертные хрипы, которые могут продолжаться чуть больше, чем следовало бы. Но уж точно бункерная крыса (так обычно называют Путина, как и "х...йлом". – "ГОРДОН") теперь на пути к издыханию", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами 10 октября коснулся городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.