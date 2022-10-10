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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Западные партнеры могут дальше смотреть, как русские ублюдки выпускают десятки ракет по Украине, или дать нам современные самолеты и системы ПВО

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Геращенко призвал партнеров Украины "не цедить оружие по чайной ложке"
Геращенко призвал партнеров Украины "не цедить оружие по чайной ложке" 
Фото: МВС України / Facebook

После массового обстрела Россией территории Украины 10 октября западные союзники должны дать Украине больше оружия и предоставлять даже то вооружение, от поставок которого ранее отказывались. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"После такого массированного удара по мирной гражданской инфраструктуре, когда одновременно выпускаются десятки ракет и нашей системе ПВО сложно сбить все, наши западные партнеры стоят перед выбором: могут дальше смотреть на это или же они дадут нам современные самолеты, больше систем ПВО, которые позволили бы защитить наши города от ударов крылатыми ракетами и дронами со стороны русских ублюдков", – сказал Геращенко. 

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны перестать "цедить оружие по чайной ложке". 

"Давать три, пять [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS... Тех же HIMARS, судя по данным "Википедии", у Соединенных Штатов Америки 430, а других систем залпового огня, которые еще в два раза мощнее, чем HIMARS, – более 800. Одних только гаубиц M109 в Америке – 990 штук, из них 500 – на хранении. На Америку никто не нападает по суше. У них граница с Канадой и Мексикой, с которыми у них дружеские отношения... Нам надо просто сразу и много дать оружия, сразу и много обучать наших солдат и офицеров, чтобы выкинуть войска [президента РФ Владимира] Путина с континентальной части территории Украины", – сказал советник министра. 

Он считает, что заставить Путина вывести все войска из Украины можно, только нанеся им максимальный ущерб. 

"Именно нанося поражение путинским войскам, поражение на территории Украины, мы наносим самый серьезный удар по нему. К нему теряется доверие остатков элит, остатков фээсбэшников и тех, кто еще ему доверяет... С каждым отвоеванным городом, таким как Лиман [Донецкой области], как в будущем Сватово, Кременная [Луганской области], теряется вера в его мудрость и способность что-то противопоставить Вооруженным силам Украины. Поэтому нужно больше оружия и быстро! Второе: нам надо давать то оружие, которое нам до сих пор не давали", – подчеркнул Геращенко.

Советник министр добавил, что в Украине есть "десятки обученных пилотов", которые после короткого учебного курса смогут управлять американскими истребителями F-15 и F-16.

"А на Западе есть много самолетов, которые стоят на площадках хранения и не используются. Просто надо принять политическое решение. Вот его мы очень ждем", – заявил Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, КиевскойЗапорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В некоторых регионах есть перебои с мобильным интернетом и мобильной связью

По данным Национальной полиции, известно об 11 погибших и 87 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносила массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяла ударные беспилотники. По данным Генштаба ВСУ, РФ использовала 84 крылатые ракеты и 24 дрона, украинская армия уничтожила 56 целей. 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".

Некоторые страны, в частности, Чехия и Литва, после массированный атаки российских оккупантов призвали дать Украине больше оружия. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, ПВО, военная помощь, самолеты, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, HIMARS
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