Антон Геращенко: Западные партнеры могут дальше смотреть, как русские ублюдки выпускают десятки ракет по Украине, или дать нам современные самолеты и системы ПВО

"После такого массированного удара по мирной гражданской инфраструктуре, когда одновременно выпускаются десятки ракет и нашей системе ПВО сложно сбить все, наши западные партнеры стоят перед выбором: могут дальше смотреть на это или же они дадут нам современные самолеты, больше систем ПВО, которые позволили бы защитить наши города от ударов крылатыми ракетами и дронами со стороны русских ублюдков", – сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны перестать "цедить оружие по чайной ложке".

"Давать три, пять [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS... Тех же HIMARS, судя по данным "Википедии", у Соединенных Штатов Америки 430, а других систем залпового огня, которые еще в два раза мощнее, чем HIMARS, – более 800. Одних только гаубиц M109 в Америке – 990 штук, из них 500 – на хранении. На Америку никто не нападает по суше. У них граница с Канадой и Мексикой, с которыми у них дружеские отношения... Нам надо просто сразу и много дать оружия, сразу и много обучать наших солдат и офицеров, чтобы выкинуть войска [президента РФ Владимира] Путина с континентальной части территории Украины", – сказал советник министра.

Он считает, что заставить Путина вывести все войска из Украины можно, только нанеся им максимальный ущерб.

"Именно нанося поражение путинским войскам, поражение на территории Украины, мы наносим самый серьезный удар по нему. К нему теряется доверие остатков элит, остатков фээсбэшников и тех, кто еще ему доверяет... С каждым отвоеванным городом, таким как Лиман [Донецкой области], как в будущем Сватово, Кременная [Луганской области], теряется вера в его мудрость и способность что-то противопоставить Вооруженным силам Украины. Поэтому нужно больше оружия и быстро! Второе: нам надо давать то оружие, которое нам до сих пор не давали", – подчеркнул Геращенко.

Советник министр добавил, что в Украине есть "десятки обученных пилотов", которые после короткого учебного курса смогут управлять американскими истребителями F-15 и F-16.

"А на Западе есть много самолетов, которые стоят на площадках хранения и не используются. Просто надо принять политическое решение. Вот его мы очень ждем", – заявил Геращенко.

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