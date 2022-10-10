Минобороны Украины опубликовало видео, как военный сбил ракету из переносного ракетного комплекса

"Наши защитники и защитницы круглосуточно на страже украинского неба. Ракетным террором Украину не сломать! Наши военные приземляют рашистские воздушные цели и достойно держат оборону", – написала пресс-служба министерства.
Сегодня в ходе массированной атаки украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.