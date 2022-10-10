Минобороны Украины опубликовало видео, как военный сбил ракету из переносного ракетного комплекса

10 октября было сбито 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе", заявил Генштаб ВСУ Фото: EPA

"Наши защитники и защитницы круглосуточно на страже украинского неба. Ракетным террором Украину не сломать! Наши военные приземляют рашистские воздушные цели и достойно держат оборону", – написала пресс-служба министерства.

Сегодня в ходе массированной атаки украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".

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