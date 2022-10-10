В Кривом Роге новые взрывы, предварительно, атака дронов-камикадзе – Вилкул

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе Shahed", – написал он.
Подробностей атаки Вилкул не указал.
Днепропетровская область стала одним из регионов, который подвергся массовой ракетной атаке российских оккупантов утром 10 октября. По сообщению в Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, погибли по меньшей мере четыре человека, пострадали 19.
Область была атакована более чем 10 ракетами, пять из которых были сбиты над ее территорией, добавил он.
В том числе был атакован Кривой Рог. Утром Вилкул в Telegram подтверждал ракетный удар по городу и сообщал, что в результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры два района Кривого Рога частично остались без электричества и воды.
Как уточнил Резниченко, без света в результате утренних ударов остались около 80 тыс. жителей Кривого Рога.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно,
Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.