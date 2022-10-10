В Кривом Роге новые взрывы, предварительно, атака дронов-камикадзе – Вилкул

Кривой Рог атакован российскими оккупантами второй раз за день Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе Shahed", – написал он.

Подробностей атаки Вилкул не указал.

Днепропетровская область стала одним из регионов, который подвергся массовой ракетной атаке российских оккупантов утром 10 октября. По сообщению в Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, погибли по меньшей мере четыре человека, пострадали 19.

Область была атакована более чем 10 ракетами, пять из которых были сбиты над ее территорией, добавил он.

В том числе был атакован Кривой Рог. Утром Вилкул в Telegram подтверждал ракетный удар по городу и сообщал, что в результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры два района Кривого Рога частично остались без электричества и воды.

Как уточнил Резниченко, без света в результате утренних ударов остались около 80 тыс. жителей Кривого Рога.