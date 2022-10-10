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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Никополе за сутки разрушены около 30 многоэтажек и частных домов. Повреждены электросети и газопровод – ОВА

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Россияне били ракетами и тяжелой артиллерией по 4 районам Днепропетровской области
Россияне били ракетами и тяжелой артиллерией по 4 районам Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Последние сутки россияне обстреляли несколько районов Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Об этом 10 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В ночь на 10 октября оккупанты разрушили Никополе более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Повреждены электросети и газопровод, из-за обстрела обесточены дома более 2 тыс. человек.

"Ночь массированных атак. Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по 4 районам области. В Никопольском районе обстреляли 3 общины – Никопольское, Красногригоревское и Мировское", – отметил Резниченко.

Российские снаряды повредили здания больницы, лицея, почты, аптеки, библиотеки и другую гражданскую инфраструктуру.

В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольскому общине. Масштабы разрушений выясняются, но жертв, по предварительной информациии, нет.

"На Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе уничтожены нашими ПВО", – отметил глава области.

Контекст:

Российские оккупанты атакуют  Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

С 12 июля враг системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, РСЗО Ураган, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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