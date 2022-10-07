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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты убили 37-летнего мужчину в Червоногригоровской общине Днепропетровской области – ОВА

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Россияне ударили по Никопольскому району "Градами" и тяжелой артиллерией, отметил Резниченко
Россияне ударили по Никопольскому району "Градами" и тяжелой артиллерией, отметил Резниченко
Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска вечером 7 октября в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ударили [РСЗО] "Градами" и тяжелой артиллерией. В Червоногригоровской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он находится в больнице", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0NxRBU7XEgyn7deTeD1apCCnwixWo6okc8HCyzTsrzjPERdmB3xBPFtrVqfVa8jA2l

Об угрозе обстрела оккупантами прибережных территорий сообщал в Telegram в 17.16 глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, в Никопольском районе оккупанты разрушили 356 многоэтажек и почти 1 тыс. частных домов, из райцентра выехало около 80 тыс. человек (по данным на 6 октября).

Теги: Россия, Украина, Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, раненые, больница, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, погибшие, мужчины, российские оккупанты
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