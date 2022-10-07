Оккупанты убили 37-летнего мужчину в Червоногригоровской общине Днепропетровской области – ОВА

Россияне ударили по Никопольскому району "Градами" и тяжелой артиллерией, отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ударили [РСЗО] "Градами" и тяжелой артиллерией. В Червоногригоровской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он находится в больнице", – написал руководитель ОВА.

Об угрозе обстрела оккупантами прибережных территорий сообщал в Telegram в 17.16 глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

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