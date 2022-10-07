Оккупанты убили 37-летнего мужчину в Червоногригоровской общине Днепропетровской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Ударили [РСЗО] "Градами" и тяжелой артиллерией. В Червоногригоровской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он находится в больнице", – написал руководитель ОВА.
Об угрозе обстрела оккупантами прибережных территорий сообщал в Telegram в 17.16 глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.
По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, в Никопольском районе оккупанты разрушили 356 многоэтажек и почти 1 тыс. частных домов, из райцентра выехало около 80 тыс. человек (по данным на 6 октября).