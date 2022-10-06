В Никопольском районе оккупанты разрушили 356 многоэтажек и почти 1 тыс. частных домов, из райцентра выехало около 80 тыс. человек – Днепропетровский облсовет

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Бьют из [РСЗО] "Градов", иногда бьют из тяжелой артиллерии... Расстояние от Энергодара до Никополя… до 7 км, небольшое. То есть это зона поражения почти из всего оружия, которое есть у врага. От пушек до ракетных систем и минометов, – сказал он. – В Никополе и районе фактически разрушены 356 многоэтажных домов и около 1 тыс. домов частного сектора".
По словам Лукашука, до полномасштабного вторжения РФ в "достаточно крупном промышленном центре" Никополе проживало 120 тыс. человек. В настоящее время осталось 40 тыс. – из райцентра выехало около 80 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.