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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты всю ночь обстреливали два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии – ОВА

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В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач
В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в Telegram 2 октября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский", – написал глава ОВА.

Никопольский район противник накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

В Червоногригоровской общине масштабы разрушений уточняются.

"В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его пожарные уже укротили", – отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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