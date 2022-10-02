Оккупанты всю ночь обстреливали два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии – ОВА

"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский", – написал глава ОВА.
Никопольский район противник накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
В Червоногригоровской общине масштабы разрушений уточняются.
"В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его пожарные уже укротили", – отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.