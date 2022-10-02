Оккупанты всю ночь обстреливали два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии – ОВА

В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский", – написал глава ОВА.

Никопольский район противник накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

В Червоногригоровской общине масштабы разрушений уточняются.

"В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его пожарные уже укротили", – отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)