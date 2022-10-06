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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никополь, в городе повреждено около 10 домов – ОВА

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В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме
В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом 6 октября сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали пять раз. Предварительно люди не пострадали", – написал Резниченко.

В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Его уже ликвидировали. Всего повреждено около 10 частных домов, предприятие и линии электропередачи.

В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

В Марганецкой общине идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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