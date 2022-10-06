Оккупанты обстреляли Никополь, в городе повреждено около 10 домов – ОВА

"Россияне всю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали пять раз. Предварительно люди не пострадали", – написал Резниченко.
В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Его уже ликвидировали. Всего повреждено около 10 частных домов, предприятие и линии электропередачи.
В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.
В Марганецкой общине идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.