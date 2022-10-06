Оккупанты обстреляли Никополь, в городе повреждено около 10 домов – ОВА

В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Россияне всю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали пять раз. Предварительно люди не пострадали", – написал Резниченко.

В Никополе в результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Его уже ликвидировали. Всего повреждено около 10 частных домов, предприятие и линии электропередачи.

В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

В Марганецкой общине идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

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