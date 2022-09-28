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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никополь и окрестности всю ночь обстреливали "Градами" и тяжелой артиллерией – ОВА

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В Никополе повреждены жилые дома, лицей, газопровод и линии электропередач
В Никополе повреждены жилые дома, лицей, газопровод и линии электропередач
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил утром 28 сентября глава ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, люди в результате обстрелов не пострадали. 

"По Никополю ударили трижды. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и шесть линий электропередачи", – написал Резниченко.

Без света в Никополе остались почти 8 тыс. семей. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов, сообщил чиновник.

"В Марганецкой общине последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция", – написал он.

Он напомнил, что в Криворожском районе вечером украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59. В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: электричество, электроснабжение, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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