Никополь и окрестности всю ночь обстреливали "Градами" и тяжелой артиллерией – ОВА

В Никополе повреждены жилые дома, лицей, газопровод и линии электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По его информации, люди в результате обстрелов не пострадали.

"По Никополю ударили трижды. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и шесть линий электропередачи", – написал Резниченко.

Без света в Никополе остались почти 8 тыс. семей. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов, сообщил чиновник.

"В Марганецкой общине последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция", – написал он.

Он напомнил, что в Криворожском районе вечером украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59. В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.