Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии – глава ОВА

Из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую общины. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередачи. В Никополе обстреляли базы отдыха. В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.