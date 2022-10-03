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За сентябрь энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 385 тысяч семей

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Всего с начала полномасштабного вторжения России энергетики ДТЭК вернули свет в 4,1 млн домохозяйств в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях
Всего с начала полномасштабного вторжения России энергетики ДТЭК вернули свет в 4,1 млн домохозяйств в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях
Фото: grids.dtek.com

В течение сентября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 385 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Энергетики отремонтировали поврежденные оккупантами электросети в 661 населенном пункте. Чаще всего восстанавливать электросети после обстрелов приходится в Донецкой области.

"Только за последний месяц электромонтеры ДТЭК в Донецкой области вернули свет для более чем 252 тысяч семей в 333 населенных пунктах. В некоторых населенных пунктах энергетики выполняют работы почти каждый день из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов. С 24 февраля свет вернули уже 3 млн раз в дома жителей Донбасса", – отмечают в ДТЭК.

Кроме того, регулярно страдает от обстрелов юг Днепропетровской области, а именно – Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

"В сентябре энергетикам пришлось восстанавливать свет почти для 132 тысяч семей в 327 населенных пунктах области. С начала полномасштабного вторжения электроснабжение вернули для почти 262 тысяч домохозяйств", – сообщают в энергокомпании.

Всего с начала полномасштабного вторжения России энергетики ДТЭК вернули свет уже в 4,1 млн домохозяйств в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы
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