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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ДТЭК Ахметова рассказали, как готовят электросети Киевской области к возможным ракетным ударам России

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При худшем сценарии ракетной атаки энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение максимум двух недель
При худшем сценарии ракетной атаки энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение максимум двух недель
Фото: depositphotos.com

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова готовятся к возможным террористическим ударам России по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда в программе "Что делать с зимой".

"Все зависит от того, куда прилетит и какие будут разрушения на этом объекте. Нам времени нужно где-то в пределах от одних суток до двух недель, чтобы восстановить электроснабжение", – сообщил Шайда.

При худшем сценарии ракетной атаки энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение максимум двух недель.

По словам директора "ДТЭК Киевские региональные электросети", всего за время оккупации российскими войсками Киевской области было разрушено более 10 тыс. км электросетей. Полностью восстановить электроснабжение для всех потребителей региона удалось за рекордные 45 суток. В целом компания инвестировала в восстановление электроснабжения 300 млн грн.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура
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