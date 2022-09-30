В ДТЭК Ахметова рассказали, как готовят электросети Киевской области к возможным ракетным ударам России

"Все зависит от того, куда прилетит и какие будут разрушения на этом объекте. Нам времени нужно где-то в пределах от одних суток до двух недель, чтобы восстановить электроснабжение", – сообщил Шайда.

При худшем сценарии ракетной атаки энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение максимум двух недель.

По словам директора "ДТЭК Киевские региональные электросети", всего за время оккупации российскими войсками Киевской области было разрушено более 10 тыс. км электросетей. Полностью восстановить электроснабжение для всех потребителей региона удалось за рекордные 45 суток. В целом компания инвестировала в восстановление электроснабжения 300 млн грн.