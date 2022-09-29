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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 13 тысяч семей – ДТЭК

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В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области
В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет почти для 13 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Несмотря на активные обстрелы Донецкой области, энергетикам удалось отремонтировать электросети и вернуть свет в 13 населенных пунктах. 3488 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах теперь снова со светом, отметили в ДТЭК.

В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. Ночью враг нанес ракетные удары по Днепровскому району, а также вновь атаковал Зеленодольскую общину, что привело к новым повреждениям линий. Без электроснабжения остается 810 семей в двух населенных пунктах.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы будут проведены, как только наши специалисты получат разрешение на них от ГСЧС и военных", – подчеркивают в ДТЭК.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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