Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 13 тысяч семей – ДТЭК

В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области Фото: grids.dtek.com

Несмотря на активные обстрелы Донецкой области, энергетикам удалось отремонтировать электросети и вернуть свет в 13 населенных пунктах. 3488 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах теперь снова со светом, отметили в ДТЭК.

В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. Ночью враг нанес ракетные удары по Днепровскому району, а также вновь атаковал Зеленодольскую общину, что привело к новым повреждениям линий. Без электроснабжения остается 810 семей в двух населенных пунктах.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы будут проведены, как только наши специалисты получат разрешение на них от ГСЧС и военных", – подчеркивают в ДТЭК.